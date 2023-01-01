Подземная Москва в исполнении Дмитрия Быкова + Лекция Быкова Д.. Глеб Алексеев
Wink
Аудиокниги
Подземная Москва в исполнении Дмитрия Быкова + Лекция Быкова Д.. Глеб Алексеев

Подземная Москва в исполнении Дмитрия Быкова + Лекция Быкова Д.. Глеб Алексеев (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Приключения, Современная проза12+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию приключенческий роман Глеба Алексеева «Подземная Москва» в исполнении Дмитрия Быкова. Захватывающий и напряженный сюжет романа связан с поисками библиотеки Ивана Грозного – до сих пор не разрешенной тайны русской истории. Завершается аудиокнига рассказом Дм.Быкова о прочитанном.

Подземная Москва в исполнении Дмитрия Быкова + Лекция Быкова Д слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг