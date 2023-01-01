Подземная Москва. Глеб Алексеев (книга, 2020) слушать онлайн

Поиски библиотеки Ивана Грозного можно сравнить с поисками философского камня. Они длятся уже несколько столетий, и продолжаются по сей день. В своeм романе Глеб Алексеев описывает одну из экспедиций, предпринятых для поисков этой библиотеки в подземных тайниках Москвы. Согласно легенде, византийская принцесса Софья Палеолог, выходя замуж за московского князя Ивана III, в качестве приданного получила библиотеку, которую много веков собирали императоры Восточной Римской империи. Софья привезла книги в Москву и для того, чтобы сохранить их в деревянном городе от пожара, велела построить под Кремлeм каменное хранилище. Как попасть в заветный тайник знали только великие князья и особо приближенные слуги. Но во время гражданской войны, голода и смутного времени все, посвященные в тайну библиотеки, погибли… Эта книга сделана специально для тех, кто редко ездит в метро и спускается под землю не глубже подземного гаража. После того как в столице одна за другой начинают проваливаться улицы, поневоле начинаешь задумываться, что город под тобой дырявый, как сыр. Его подземелья кто только не пытался исследовать – от писателя Гиляровского до основателя «Диггерспаса» Вадима Михайлова. По преданию, под столицей есть своe Эльдорадо – подземная библиотека Ивана Грозного. Сведения о еe точном местонахождении были утеряны еще в период Смутного времени, и разнообразные кладоискатели уже обошли в поисках древних фолиантов всe московское «дно». Голос Александра Бордукова расскажет о местонахождени...Слушайте книгу.



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