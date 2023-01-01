Подземелье ведьм. Кир Булычев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Спустя 15 лет со дня смерти Кира Булычева, классика отечественной фантастики, мы вспоминаем одно из его самых известных произведений – «Подземелье ведьм». Перед нами – вторая часть приключений Андрея Брюса. Это история о приключениях человека, который не любил приключений история о подвигах героя, ненавидевшего геройство история о космических странствиях легендарного агента КФ. Всe смешалось на планете. Рядом с людьми бродят динозавры. Да и люди разные. Кто уже железо знает, кто ещe по пещерам сидит. Но умные головы везде есть, и одна из них захватывает земную экспедицию, чтобы расчистить путь к власти. Однако на помощь приходит дочь вождя – Белогурочка. По произведениям Кира Булычева сняты художественные и мультипликационные фильмы, изданы комиксы, выпущены диафильмы. Его тексты переведены на многие языки.



Подземелье ведьм слушать на видеосервисе Wink.