Подвиг Сусанина. Петр Полевой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Смутному Времени наступал конец. В октябре 1612 года, державшиеся еще в московском Кремле поляки, доведенные голодом до крайности, сдались полководцу русских, князю Пожарскому. Накануне были выпущены оттуда томившиеся там с ними во время осады, русские люди, в том числе Романовы: боярин Иван Никитич и боярыня Марфа Ивановна, с шестнадцатилетним сыном Михаилом Федоровичем. Мать с сыном тут же отправились в свою костромскую вотчину Домнино. Хотя польский король Сигизмунд, окончательно потеряв надежду увидеть своего сына, королевича Владислава, на московском престоле, и повелел своим войскам возвратиться в Польшу, но в разных областях России бродили еще воровские шайки поляков. Одна из таких банд, рыскавшая, в марте 1613 года, в Костромской губернии, узнав, что на престол московский выбран Михаил Федорович Романов, замыслила извести юного царя. Недалеко от Домнина они встретили вотчинного старосту Ивана Сусанина и «пытали его» о местонахождении царя Михаила Фeдоровича… (Из повести «Избранник Божий») 1612-1613 гг.



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