Подумайте еще раз. Сила знания о незнании. Адам Грант. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Как вам идея принять решение и упорно его реализовывать, невзирая на препятствия? Большинство из нас скажет, что именно так ведут себя достойные люди. Однако организационный психолог Адам Грант категорически не согласен с этой установкой. В своем бестселлере «Подумайте еще раз» он рассказывает, зачем и как именно нужно менять свою точку зрения, чтобы сохранить максимальную эффективность, гибкость и достичь успеха и счастья в профессии и личной жизни.



Подумайте еще раз слушать на видеосервисе Wink.