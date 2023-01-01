Подставная лягушка для бизнесмена. Марфа Ушкина (книга, 2021) слушать онлайн

Кто откажется от миллиона? Вот и Виктория не отказалась, тем более что для этого только и нужно побыть женой богатого бизнесмена, заменяя ему законную супругу, оказавшуюся на больничной койке. Но не всё так просто – у настоящей жены есть свои секреты, да и Виктории становится всё сложнее оставать�ся в рамках своей роли – ведь никто не сообщал бизнесмену о подмене.



Подставная лягушка для бизнесмена слушать на видеосервисе Wink.