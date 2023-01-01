Подставная лягушка для бизнесмена. Марфа Ушкина
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Подставная лягушка для бизнесмена. Марфа Ушкина

Подставная лягушка для бизнесмена. Марфа Ушкина (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Любовные романы, Юмор16+

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О книге

Кто откажется от миллиона? Вот и Виктория не отказалась, тем более что для этого только и нужно побыть женой богатого бизнесмена, заменяя ему законную супругу, оказавшуюся на больничной койке. Но не всё так просто – у настоящей жены есть свои секреты, да и Виктории становится всё сложнее оставаться в рамках своей роли – ведь никто не сообщал бизнесмену о подмене.

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Жанр
Любовные романы, Юмор

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