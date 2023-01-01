Подсознание и Сила Мысли. Андрей Мечников (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Хотите научиться создавать свою собственную реальность? Вы нашли инструмент управления своей жизнью, и он – в этой книге. Представьте себе, что вы можете раскрыть двери своего ума и активировать потоки неведанной силы, способной привести вас к невероятным высотам успеха и удовлетворения в жизни. Эта книга – ваш персональный проводник в мир ваших скрытых возможностей, ключ к разгадке потаенных механизмов мозга и путь к трансформации вашей реальности. Что скрывается за загадочными дверями вашего подсознания? Как подсознание влияет на вашу жизнь? Как научиться управлять своим подсознанием? Никогда раньше вы не были так близки к пониманию того, как на самом деле устроен мир и как вести в этом мире свою собственную игру. В этой книге вы откроете портал для магических изменений в вашей жизни: • Вы узнаете, как создавать архитектуру вашей собственной реальности в соответствии с вашими мечтами и желаниями; • Откроете тайны управления энергией мыслей, чтобы создавать потрясающие изменения вокруг себя; • Запрограммируете свое подсознание на процветание, финансовое благополучие и личное счастье; • Обретете уверенность, необходимую для достижения великих целей. Сила вашего ума – в ваших руках: вы будете поражены, обнаружив как легко можно направить поток мыслей в нужное русло и сделать его вашим верным союзником на пути к успеху. «Подсознание и Сила Мысли» – это не просто книга, это инструмент, который поможет вам стать архитектором своей судьбы, художником своей реальности и истинным героем своей жизни!



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