Подруги. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

27-летняя Марина Щукина работала в большом городе, а в далеком селе родители воспитывали ее дочь. Марина была не замужем, в городе снимала квартиру вместе со своей соседкой по селу – Леной. Вскоре у Лены появился возлюбленный, она пригласила его домой, чтобы познакомить с Мариной. В новом друге Лены Марина ожидала увидеть кого угодно, но не отца своей дочери – Павла. Психолог заметил, что Марине вряд ли удастся вернуть Павла, но Марина не поверила. При Лене Марина начала смеяться над Павлом, а когда оказалась с молодым человеком наедине, сообщила ему о том, что у них есть ребенок. Павел о ребенке ничего не знал, но ради дочери отказался от любви к Лене и вернулся к Марине. Вроде все складывалось хорошо, но Марина заметила, что Павел странно себя ведет. Она узнала, что Павел тайно встречается с Леной, он не может ее забыть. Тогда Марина решила зайти с другой стороны и соврала Лене, что у них с Павлом все так прекрасно, что они ждут второго ребенка. Марина соврала, а потом сама же испугалась того, что натворила. Вместе с Павлом она прибежала к Лене. Девушка была мертвецки пьяна, но в руках у нее были таблетки. Марина, наконец, поняла, что «насильно мил не будешь» и отпустила Павла.



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