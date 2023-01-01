Подросток. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман «Подросток», написан в форме исповеди юноши, сознание которого формируется в «безобразном» мире, в обстановке «всеобщего разложения». А.И. Солженицын писал: «От великих романов Достоевского,– эта книга отличается тем, что [в ней] почти не подняты великие вопросы и коллизии. На простейших бытовых ситуациях и распространенных человеческих страстях – он создает роман высокого мастерства, тонкости, высшей напряженности и головокружительного сюжета».



Подросток слушать на видеосервисе Wink.