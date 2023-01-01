Подробности жизни Никиты Воронцова. Аркадий Стругацкий,Борис Стругацкий (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В аудиокнигу включена повесть Аркадия Стругацкого «Подробности жизни Никиты Воронцова», написанная при участии Бориса Стругацкого и изданная под псевдонимом С.Ярославцев. Следователь прокуратуры показывает своему давнему другу, писателю, дневник недавно погибшего Никиты Воронцова. Из нег�о следует, что умерший прожил множество раз одну и ту же жизнь, пройдя Великую Отечественную войну, и не в силах ничего изменить к лучшему…



Подробности жизни Никиты Воронцова слушать на видеосервисе Wink.