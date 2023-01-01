WinkАудиокнигиПодробности жизни Никиты Воронцова. Аркадий Стругацкий,Борис Стругацкий
Подробности жизни Никиты Воронцова. Аркадий Стругацкий,Борис Стругацкий (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика98 мин12+
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Сюжет
В аудиокнигу включена повесть Аркадия Стругацкого «Подробности жизни Никиты Воронцова», написанная при участии Бориса Стругацкого и изданная под псевдонимом С.Ярославцев. Следователь прокуратуры показывает своему давнему другу, писателю, дневник недавно погибшего Никиты Воронцова. Из нег�о следует, что умерший прожил множество раз одну и ту же жизнь, пройдя Великую Отечественную войну, и не в силах ничего изменить к лучшему…
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