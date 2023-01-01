Поднятая целина. Книга 1. Михаил Шолохов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Cловно казачья шашка блестит в степи широкий Дон, проносится над ним горький полынный ветер. Больше всего донской казак – хлебороб и воин – любит свободу и волю. А новые времена как плугом перепахивают людей, заставляя их отказываться от привычного уклада жизни, сталкивая друг с другом. Труженик Разметнов, белогвардеец Половцев, коммунист Нагульнов, балагур дед Щукарь, путиловский слесарь Давыдов – каждый отстаивает свою правду и готов за нее идти до конца. А Дон все так же течет по безбрежной степи, отражая далекие звезды, унося с собой людские радости и заботы, звонкий женский смех и частый перестук конских копыт…



Поднятая целина слушать на видеосервисе Wink.