Поднимись над толпой. Искусство быть лидером. Игорь Вагин,Антонина Глущай
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Поднимись над толпой. Искусство быть лидером. Игорь Вагин,Антонина Глущай

Поднимись над толпой. Искусство быть лидером. Игорь Вагин,Антонина Глущай (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология306 мин12+
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Сюжет

Наше время – время истинных лидеров. Сегодня достойное место под солнцем занимают те, кто имеет трезвый ум, ясную цель и жгучее желание достичь успеха. Чтобы удержаться на плаву, нужно иметь огромное терпение и постоянно развивать, тренировать и отшлифовывать лидерские качества и навыки. Уникальный десятилетний опыт подготовки лидеров политических, государственных и коммерческих структур позволяет известному психологу Игорю Вагину предложить оригинальные психотехнологии по отработке лидерского потенциала.

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