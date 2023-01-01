Поднимись над толпой. Искусство быть лидером. Игорь Вагин,Антонина Глущай (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наше время – время истинных лидеров. Сегодня достойное место под солнцем занимают те, кто имеет трезвый ум, ясную цель и жгучее желание достичь успеха. Чтобы удержаться на плаву, нужно иметь огромное терпение и постоянно развивать, тренировать и отшлифовывать лидерские качества и навыки. Уникальный десятилетний опыт подготовки лидеров политических, государственных и коммерческих структур позволяет известному психологу Игорю Вагину предложить оригинальные психотехнологии по отработке лидерского потенциала.



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