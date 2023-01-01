Подмосковные вечера. История Вана Клиберна. Как человек и его музыка остановили холодную войну. Часть 2. Найджел Клифф (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Пианиста Вана Клиберна, победителя Первого международного конкурса имени П. И. Чайковского, обожали миллионы людей в СССР и в Соединенных Штатах. Советский народ был очарован его необыкновенным талантом, страстью и неподдельной искренностью. Во время холодной войны Клиберн стал посланником �надежды для двух противоборствующих сверхдержав. В своем захватывающем и безупречно строгом труде Найджел Клифф не просто рассказывает историю невероятно талантливого американского пианиста, он анализирует один из тяжелейших периодов нашей страны, передавая дух и атмосферу эпохи.



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