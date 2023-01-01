Подлинная история банды Келли. Питер Кэри (книга, 2023) слушать онлайн

Нед Келли – известный австралийский разбойник. Все богачи страны боялись его, а простые люди считали живым Робином Гудом. Полиция обещала за его поимку огромные деньги, а женщины мечтали оказаться с ним в одной постели. Роман о самом известном авантюристе Австралии, который принес Питеру Кэри Букеровскую премию.



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