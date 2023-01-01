Подглядывающий. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Подглядывающий. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Подглядывающий. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Александр Глебов – талантливый фотограф, но мир глянцевых фотографий, дающих деньги – это не его мир. Он работает в маленьком детективном агентстве и ведет скромную жизнь, продолжая снимать, то, что ему нравится. Он живет с девушкой Дашей, которая младше него на 12 лет и собирается жениться на ней. Все в его жизни было определено, до тех пор, пока он не получил от агентства заказ компрометирующей приватной съемки. Дома, просматривая отснятый материал, он вдруг узнает на фото свою давнюю знакомую и возлюбленную, певицу Диану Редкую, а в жизни – просто Анну. Эта встреча из прошлого переворачивает его жизнь. Александр не отдает снимки заказчику, поскольку уверен, что в них есть угроза для Анны. Он идет к ней домой и отдаёт ей фотокамеру. Испуганная Анна спрашивает, может ли она пожить у него несколько дней? Александр чувствует себя защитником, он просит свою невесту Дашу ночевать у подруг и в студии (Даша работает на радиостанции) и пускается в расследование тайного заказа. Анна живет у Александра, он чувствует, как старая любовь полностью подчиняет его себе. Расследование Александра приводит его к дому Анны. Выясняется, что фактическим заказчиком тайной съемки был Вадим, гражданский муж Анны, и она полностью была в курсе происходящего. Но зачем? Для чего? Истина открывается просто: Анна и Вадим – совладельцы фирмы, которую шантажировал один бизнесмен. Анна соблазнила шантажиста, а Александр снял их через окно во время близости. Этими компрометирующими женатого бизнесмена фотографиями, Анна и ее муж защитили свой бизнес и заключили договор с бизнесменом уже на их условиях. Узнав обо всем этом, Александр порывает с Анной и возвращается к своей невесте Даше. Тот мир, в котором живет Анна, неприемлем для него.

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