Поддержание порядка в душе: практическое руководство по достижению эмоционального комфорта. Сандра Кэррингтон-Смит (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

На этих страницах предлагается новый подход к эмоциональному исцелению: пройти по дому своей души, комната за комнатой, используя знакомую аналогию уборки. Намерение у меня очень простое: предложить стратегию улучшения повседневной жизни, нужно ли вам просто стереть пыль или провести полный ремонт. Я также надеюсь придать каждому из вас сил, предложив новые способы воспринимать свои жизненные проблемы. Не бывает совершенно безнадежных положений. Какой бы печальной вам не казалась ситуация через очки иллюзии, всегда есть хотя бы один путь, который выведет из темноты. Как запущенный, истерзанный временем дом можно восстановить до первоначальной красоты, так дом нашей души можно наполнить новой жизнью и превратить в уютную обитель, где расцветет прекрасная жизнь. С. Кэррингтон-Смит



Поддержание порядка в душе: практическое руководство по достижению эмоционального комфорта слушать на видеосервисе Wink.