Подделка. Кирстен Чен (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Секс в большом городе» по-азиатски! За деньги счастье не купишь… но за них можно купить приличную копию роскошной сумки. У Авы Вонг идеальная жизнь. Но за этим фасадом ее мир рушится: брак разваливается, истерики ребенка доводят до предела, а для работы адвокатом нет ни сил, ни времени. Когда бывшая соседка по комнате в колледже, Винни Фэнг, предлагает Аве работу, она хватается за эту идею. Винни разработала хитроумную схему: она импортирует точные копии брендовых сумок, и теперь ей нужен кто-то, кто помог бы управлять ее бизнесом. Так начинается гениальная схема мошенничества. Это история про сумки? Про авантюру века? Или, может быть, про дружбу и предательство? Про то, в чем кроется секрет успеха? Возможно, про все сразу. Идеальный авантюрный роман для всех поклонников сериала «Изобретая Анну».



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