Подарок с подвохом. Надежда Мамаева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

У судьбы своеобразное чувство юмора. И если она задумала сделать тебе подарок, то лучше подготовится, чтобы его принять и при этом не умереть от счастья. Или просто не умереть. Вот Эбигейл и озаботилась. Получив в качестве новогоднего презента письмо от психа-поклонника, она наняла телохранителя. Люк – убеждённый холостяк и страж барьера – не ждал от Нового года особых чудес. Но бывший сослуживец, открывший охранное агентство, попросил его помочь: обеспечить безопасность одной нервной барышне. Что вышло из их встречи? Об этом знает новогоднее утро.



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