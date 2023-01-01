Подарок наркома. Часть 1. «Заводу быть». Лев Иванович Митрофанов,Александр Пахомов
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Подарок наркома. Часть 1. «Заводу быть». Лев Иванович Митрофанов,Александр Пахомов

Подарок наркома. Часть 1. «Заводу быть». Лев Иванович Митрофанов,Александр Пахомов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика16+

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Сюжет

1929 год. Заместитель председателя Совнаркома СССР Серго Орджоникидзе приезжает в небольшой поселок Штыберевку под Донбассом, где начинается строительство машиностроительного завода. Директором назначается бывший политработник Красной Армии Корнилкин. На стройке кипит работа, но враги Советской власти не дремлют… Исполнители: Орджоникидзе – Этуш Владимир; Корнилкин, директор завода – Золотухин Лев; Копов, главный инженер – Кторов Анатолий; Перепелица, бывший командир красных партизан – Никомаров Наум; Марийка, его внучка – Назарова Александра; Королев, комсорг – Протасов Клеон; Орлов, секретарь парткома – Тимофеев Николай; Галич – Васильев Владимир; Леся – Гуляева Нина; Линяев – Топчиев Леонид; Балабайко – Гордеев Владимир; Иванюк Ева – Шапошникова Людмила; Полина, жена Корнилкина – Архипова Нина

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