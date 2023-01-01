Подарок на юбилей. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Ларисе Сушковой должно было исполниться 50 лет. Она сильно переживала из-за своего возраста, ей не хотелось считать себя старой. Чтобы как-то «подсластить» юбилей, она заранее намекнула мужу Максиму на то, что мечтает получить от него незабываемый праздник. Но вместо сюрприза муж принес ей гвоздики и документ, в котором говорилось, что отныне они являются владельцами шести соток земли. Муж мечтал на этой земле построить дачу. Лариса же пришла в ярость. Она решила, что мужу наплевать на ее желания, он окончательно потерял к ней интерес. Подруги Ларисы бизнесвумен Ольга и недавно разведенная врач Флора поддержали негодование Ларисы. Ольга предложила Ларисе самим устроить себе праздник. Ольга вызвала своего массажиста Стасика, который привел Ларису в тонус, затем Лариса, Ольга, Флора и Стасик отправились в ресторан. После ресторана Стасик проводил Ларису домой и…поцеловал ее. Лариса решила, что она влюбилась в Стасика. Но вскоре она увидела, как Стасик целует Ольгу, и поняла, что Стасик «общественное достояние». Лариса поругалась с Ольгой, теперь она окончательно уверилась в том, что ее любить не за что, она стала «старухой». Поругалась она и с Максимом, он ушел и домой не вернулся. Спустя некоторое время к Ларисе явилась Ольга, которая рассказала, что видела Максима, входящего в дом, где живёт Флора. Лариса поняла, что у Максима роман. Она собрала вещи мужа и отвезла их Флоре, устроив страшный скандал в доме подруги. Теперь Лариса была уже в отчаянии. Ольга, как могла, утешала ее. Но неожиданно вернулся сам Максим. Выяснилось, что он жил на даче у друга, размышляя о том, что происходит с ним и его женой. Максим и Лариса помирились. Вечером, когда супруги вышли погулять, у дома они встретили Стасика в дорогой иномарке. Лариса отправила Стасика «куда подальше», но Максим окончательно разозлился. Лариса попросила у мужа прощения, а он устроил Ларисе долгожданный сюрприз – ужин в ресторане, на который пригласил и подруг супруги. Все помирились.



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