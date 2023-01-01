Подарок на юбилей. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Подарок на юбилей. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Подарок на юбилей. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

О книге

Ларисе Сушковой должно было исполниться 50 лет. Она сильно переживала из-за своего возраста, ей не хотелось считать себя старой. Чтобы как-то «подсластить» юбилей, она заранее намекнула мужу Максиму на то, что мечтает получить от него незабываемый праздник. Но вместо сюрприза муж принес ей гвоздики и документ, в котором говорилось, что отныне они являются владельцами шести соток земли. Муж мечтал на этой земле построить дачу. Лариса же пришла в ярость. Она решила, что мужу наплевать на ее желания, он окончательно потерял к ней интерес. Подруги Ларисы бизнесвумен Ольга и недавно разведенная врач Флора поддержали негодование Ларисы. Ольга предложила Ларисе самим устроить себе праздник. Ольга вызвала своего массажиста Стасика, который привел Ларису в тонус, затем Лариса, Ольга, Флора и Стасик отправились в ресторан. После ресторана Стасик проводил Ларису домой и…поцеловал ее. Лариса решила, что она влюбилась в Стасика. Но вскоре она увидела, как Стасик целует Ольгу, и поняла, что Стасик «общественное достояние». Лариса поругалась с Ольгой, теперь она окончательно уверилась в том, что ее любить не за что, она стала «старухой». Поругалась она и с Максимом, он ушел и домой не вернулся. Спустя некоторое время к Ларисе явилась Ольга, которая рассказала, что видела Максима, входящего в дом, где живёт Флора. Лариса поняла, что у Максима роман. Она собрала вещи мужа и отвезла их Флоре, устроив страшный скандал в доме подруги. Теперь Лариса была уже в отчаянии. Ольга, как могла, утешала ее. Но неожиданно вернулся сам Максим. Выяснилось, что он жил на даче у друга, размышляя о том, что происходит с ним и его женой. Максим и Лариса помирились. Вечером, когда супруги вышли погулять, у дома они встретили Стасика в дорогой иномарке. Лариса отправила Стасика «куда подальше», но Максим окончательно разозлился. Лариса попросила у мужа прощения, а он устроил Ларисе долгожданный сюрприз – ужин в ресторане, на который пригласил и подруг супруги. Все помирились.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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