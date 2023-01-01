Подарок для папы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Юлия Рощина страдала из-за того, что ее родители развелись. Мать Юлии Анна постоянно говорила о том, что ей надоело в одиночку обеспечивать семью. Юле было жалко отца – автора бардовских песен. Николаю всё время не хватало денег на то, чтобы обеспечивать даже себя. Но мать всё время намекала но то, что он все деньги тратит на подружек. Юля устроилась на работу – она хотела заработать на подарок отцу ко Дню рождения. Ее коллега Ольга похвасталась, что завела себе сорокалетнего любовника, который водит ее по ресторанам и дарит дорогие подарки. В тот же вечер Юля увидела Ольгу с отцом. Она была уверена, что он и есть любовник Ольги. Юля прекратила все контакты с отцом. Теперь она считала, что мать была права, обвиняя его. Ещё больше она обиделась на отца, когда Ольга показала ей подарок любовника – дорогие часы. Юля попросила у отца такие же, но он сказал, что ему не по карману такой дорогой подарок. Вскоре Юлия узнала, что ошиблась и напрасно обижалась – у её подруги Ольги совсем другой любовник. Юля рассказала матери о том, как была несправедлива к папе. Накануне дня рождения Юлии, отец назначил ей встречу и подарил те самые дорогие часы – он отказался от записи новой песни и купил их. Юля была тронута этим поступком отца и теперь испытывала чувство вины за собственный эгоизм.



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