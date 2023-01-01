Подарок для одинокой женщине. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Сотрудник архивного отдела Юлия Жаркова отмечала свой сорок первый день рождения, но настроение у нее было непраздничным. Юлия переживала из-за своего одиночества. К тому же начальник Юлии Андрей Колков, неудачно пошутив, предложил подарить домашнее животное, чтобы ей было не так одиноко. Рыдающую Юлию постаралась успокоить подруга и коллега по работе Елена. В качестве подарка Юлии, она дала от ее имени объявление о знакомстве. Юлии стали звонить «подозрительные» личности с желанием познакомиться, но совсем не для серьезных отношений. На один из звонков ответила Елена и… назначила претенденту «свидание вслепую». Юлии, по настоянию подруги, пришлось встретиться с Леонидом. Он показался ей заботливым и внимательным. Однажды Андрей попросил, чтобы Юлия осталась с ним после работы для составления отчета. Наутро Юлия выяснила, что никакой отчет начальству не требовался. Она начала понимать, что интересна Андрею. Видя его нерешительность, она сама предложила ему сходить в кино, Андрей согласился, но все планы разрушил Леонид, пришедший встретить Юлию после работы. Юлия начала думать, что она поспешила с отношениями с Леонидом. Ей всерьез нравился Андрей, однако Елена настаивала на том, чтобы Юлия держалась за Леонида, иначе упустит его. Юлия прислушалась к совету подруги. Леонид предложил ей пожениться, и Юлия согласилась. Но в день, когда они с Леонидом собирались пойти в ЗАГС, Андрей признался Юлии, что она ему небезразлична. Он объяснил, что недавно развелся и потому не торопился с новыми отношениями. Юлия и Андрей поцеловались. Их увидел Леонид. Он устроил скандал, подрался с Андреем и заявил Юлии, что между ними все закончилось. Юлия помчалась в кабинет, чтобы поговорить с Андреем, но увидела, как его… целует Елена. Не дав себя обнаружить, Юлия ушла. Она была в отчаянии, даже решила уволиться. Елена делала вид, будто не понимает того, что происходит с Юлией. Но, когда Юлия выпалила ей все, что думает о ней, Елена обиделась. Вечером подруга пришла к Юлии и объяснила, что никакого поцелуя не было – Елена счастливо замужем, и это она уговорила Андрея признаться Юлии в своих чувствах. Вскоре Юлии позвонил Андрей, и они договорились о свидании.



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