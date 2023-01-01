Подарок для инкуба. Елизавета Соболянская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Красавец-инкуб Серджио празднует второе совершеннолетие в Академии. Друзья решают сделать ему шутливый подарок, и вносят в комнату огромную коробку! Как же все удивились, обнаружив внутри девушку в грубом сером комбинезоне! Что это дар судьбы или насмешка мироздания?



Подарок для инкуба слушать на видеосервисе Wink.