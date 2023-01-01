WinkАудиокнигиПодари мне дочку. Марина Кистяева
Подари мне дочку. Марина Кистяева (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Любовные романы, Эротика18+
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Сюжет
«Подари мне дочку» – роман Марины Кистяевой, жанр современный любовный роман, романтическая эротика. Никто не может загнать в угол Виктора Юступова, сегодня – сотрудника генпрокуратуры, в прошлом – бойца спецподразделения. Кроме неё. Его Айи. Девушки, по которой он сходил с ума годы назад. И вот она снова вернулась. Как утверждает – к нему. Чтобы сделать предложение, от которого он не в силах отказаться. Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань
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