Под защитой бандита. Дина Данич (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Под защитой бандита» – роман Дины Данич, входит в цикл «Бандитская сага», жанр современный любовный роман, остросюжетный любовный роман, романтическая эротика. Моя жизнь оказалась под угрозой, и я сбежала от мужа-тирана вместе с девятимесячной дочерью в ночь, не имея ни гроша в кармане. Единс�твенный, кто может нас защитить – мой бывший. Тот, кому полтора года назад я оставила прощальную записку, прежде чем уехать. Теперь он – моя последняя надежда не только спрятаться, но и спасти жизнь нашей дочери. Ведь именно он отец моей малышки, и этот секрет я должна сберечь любой ценой. Внимание! Содержит нецензурную брань.



Под защитой бандита слушать на видеосервисе Wink.