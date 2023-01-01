Под столом босса. Эмилия Дарк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Соблазнительный и сексуальный мужчина! Мой босс просто подарок для меня! Я так долго мечтала о нем… И моя мечта сбылась! Он предложил стать его любовницей. «Только секс и никаких обязательств!» Он учит меня такому, о чем я даже не подозревала! Каждый день я познаю искусство любви, находясь прям�о в офисе! Ему нравится, когда я сижу под столом и ласкаю его ртом, пока он проводит важные совещания. Он сумасшедший и делает меня такой же! Ради него я готова на любую авантюру. Он открывает для меня новые горизонты секса! Но смогу ли я и дальше мириться с ролью любовницы? #Ревность #БДСМ #Подчинение



Под столом босса слушать на видеосервисе Wink.