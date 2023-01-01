Под сиренями. Луиза Мэй Олкотт (книга, 1878) слушать онлайн

Сюжет

«Под сиренями» – повесть Луизы Мэй Олкотт, знаменитой американской писательницы, автора романа «Маленькие женщины». Книга о приключениях мальчика Бена Брауна, о маленьких леди сестренках Бэб и Бетти, таинственной собаке по кличке Санчо. Время когда девочки носили шляпки и бальные платья, а по улицам раскатывали красивые экипажи, запряженные лошадьми.



Под сиренями слушать на видеосервисе Wink.