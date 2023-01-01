Под сиренями. Луиза Мэй Олкотт (книга, 1878) слушать онлайн
1878, Аудиокнига
Классика, Детская литература395 мин6+
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Сюжет
«Под сиренями» – повесть Луизы Мэй Олкотт, знаменитой американской писательницы, автора романа «Маленькие женщины». Книга о приключениях мальчика Бена Брауна, о маленьких леди сестренках Бэб и Бетти, таинственной собаке по кличке Санчо. Время когда девочки носили шляпки и бальные платья, а по улицам раскатывали красивые экипажи, запряженные лошадьми.
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