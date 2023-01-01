Под Куполом. Том 1. Падают розовые звезды. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новая история о маленьком городке, который настигла большая беда! История маленького городка, который настигла большая беда. Однажды его, вместе со всеми обитателями, накрыло таинственным невидимым куполом, не позволяющим ни покинуть город, ни попасть туда извне. Что теперь будет в городке? Что произойдет с его жителями? Ведь когда над человеком не довлеет ни закон, ни страх наказания – слишком тонкая грань отделяет его от превращения в жестокого зверя. Кто переступит эту грань, а кто – нет?



Под Куполом слушать на видеосервисе Wink.