Под домной. Дмитрий Мамин-Сибиряк
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Под домной. Дмитрий Мамин-Сибиряк

Под домной. Дмитрий Мамин-Сибиряк (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Классика, Сказки12+

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Сюжет

«Фабрика закрывалась в рождественский сочельник. Все фабричные корпуса пустели, точно рабочих выметали метлой. Печи переставали дымить; работала одна доменная печь, которую нельзя было остановить.–Другим праздник, а нам работа, Ванька,– говорил доменный мастер Ипатыч своему племяннику Ваньке, мальчику лет одиннадцати, который служил под домной на побегушках.– Моя старуха не любит сидеть и в праздник без дела, как другие печи…»

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