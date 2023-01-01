Под домной. Дмитрий Мамин-Сибиряк (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Фабрика закрывалась в рождественский сочельник. Все фабричные корпуса пустели, точно рабочих выметали метлой. Печи переставали дымить; работала одна доменная печь, которую нельзя было остановить.–Другим праздник, а нам работа, Ванька,– говорил доменный мастер Ипатыч своему племяннику Ван�ьке, мальчику лет одиннадцати, который служил под домной на побегушках.– Моя старуха не любит сидеть и в праздник без дела, как другие печи…»



Под домной слушать на видеосервисе Wink.