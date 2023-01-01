Почти забытая мелодия. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Почти забытая мелодия. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Почти забытая мелодия. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

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О книге

Сергей уходит от жены и переезжает жить к своей матери. Он погружается в атмосферу своего детства. Сложные отношения с женой и непредсказуемая мама дополняют картину неудавшейся жизни. Встреча с соседкой, в которую он был когда-то влюблен, пробуждает у Сергея новый всплеск интереса к ней. Сергей пытается побольше узнать об Ирине, но она ведет себя по отношению к другу детства враждебно. Сергей не понимает, чем он мог вызвать ее неприязнь. Но услышав случайно обрывок разговора матери со своей бывшей женой Еленой, он приходит к выводу, что мать от него что-то скрывает. Мать признается, что недолюбливала Ирину в детстве и старалась помешать их дружбе с Сергеем. Это толкнуло ее на неблаговидный поступок: однажды, узнав, что Сергей пригласил девочку в гости, она не пустила ее на праздник, сказав, что именинника нет дома. После этого Ирина затаила обиду на Сергея, а вскоре уехала на лечение на юг. Ее письмо оттуда тоже не дошло до Сергея – мать сделала все возможное, чтобы ее интрига не отрылась. Узнав причины столь длительной неприязни, Сергей пытается заново познакомиться с соседкой. Он понимает, что его жена будет противиться новому роману бывшего мужа.Сергей берет сына на каникулы к себе домой. На прогулке в парке они сталкиваются с Ириной и ее дочкой. Дети знакомятся, родители вспоминают детство. Сергей решается пригласить соседок в гости. Торопясь на следующий день с работы домой, Сергей сталкивается у порога со своей бывшей женой. Она говорит, что заходила проведать сына. Но дома Сергей понимает, что жена успела побывать у его соседки и отменить его приглашение, сославшись на празднование годовщины свадьбы. Сергей понимает, что в глазах Ирины он окончательно уничтожен. Дома Сергей узнает, что мальчик простудился на прогулке, и теперь Сергей понимает, что больше ему не доверят ребенка. Мама пытается взять лечение мальчика на себя, но, не справившись с задачей, звонит Ирине – она педиатр и готова осмотреть ребенка. Сергей понимает, что судьба дает ему последний шанс и показывает Ирине ее письмо двадцатилетней давности, объяснив, что получил его несколько дней назад. Ирина понимает, что произошло недоразумение. Они мирятся.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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