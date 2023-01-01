Почти забытая мелодия. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сергей уходит от жены и переезжает жить к своей матери. Он погружается в атмосферу своего детства. Сложные отношения с женой и непредсказуемая мама дополняют картину неудавшейся жизни. Встреча с соседкой, в которую он был когда-то влюблен, пробуждает у Сергея новый всплеск интереса к ней. Сергей пытается побольше узнать об Ирине, но она ведет себя по отношению к другу детства враждебно. Сергей не понимает, чем он мог вызвать ее неприязнь. Но услышав случайно обрывок разговора матери со своей бывшей женой Еленой, он приходит к выводу, что мать от него что-то скрывает. Мать признается, что недолюбливала Ирину в детстве и старалась помешать их дружбе с Сергеем. Это толкнуло ее на неблаговидный поступок: однажды, узнав, что Сергей пригласил девочку в гости, она не пустила ее на праздник, сказав, что именинника нет дома. После этого Ирина затаила обиду на Сергея, а вскоре уехала на лечение на юг. Ее письмо оттуда тоже не дошло до Сергея – мать сделала все возможное, чтобы ее интрига не отрылась. Узнав причины столь длительной неприязни, Сергей пытается заново познакомиться с соседкой. Он понимает, что его жена будет противиться новому роману бывшего мужа.Сергей берет сына на каникулы к себе домой. На прогулке в парке они сталкиваются с Ириной и ее дочкой. Дети знакомятся, родители вспоминают детство. Сергей решается пригласить соседок в гости. Торопясь на следующий день с работы домой, Сергей сталкивается у порога со своей бывшей женой. Она говорит, что заходила проведать сына. Но дома Сергей понимает, что жена успела побывать у его соседки и отменить его приглашение, сославшись на празднование годовщины свадьбы. Сергей понимает, что в глазах Ирины он окончательно уничтожен. Дома Сергей узнает, что мальчик простудился на прогулке, и теперь Сергей понимает, что больше ему не доверят ребенка. Мама пытается взять лечение мальчика на себя, но, не справившись с задачей, звонит Ирине – она педиатр и готова осмотреть ребенка. Сергей понимает, что судьба дает ему последний шанс и показывает Ирине ее письмо двадцатилетней давности, объяснив, что получил его несколько дней назад. Ирина понимает, что произошло недоразумение. Они мирятся.



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