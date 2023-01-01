Почти вторая жена. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Юля и Игорь живут в ожидании развода, который не спешит давать первая жена Игоря – Елена. Однажды вечером Елена заявляется к ним домой и уводит Игоря, под предлогом срочных проблем с сыном. Игорь возвращается только под утро сильно пьяным. Юля терзается сомнениями, которые всячески провоцирует мать Игоря – Надежда Анатольевна, вставшая на сторону законной невестки, матери ее единственного внука. Юля устраивается на работу в больницу, где сталкивается с Еленой, которая оказывается ее начальницей и сразу же обещает «небо в алмазах». Игорь просит Юлю поберечь нервы и уйти из больницы, но она не хочет уступать Елене. В то же время Юля пытается наладить отношения с Надеждой Анатольевной, но та настроена враждебно, и менять своего мнения не собирается. А вот Елена, наоборот, вдруг предлагает Юле и Игорю забыть старые обиды и дружить домами. Юля не верит в столь чудесное изменение и оказывается права – Елена преподносит Юле и Игорю сюрприз – заявляет, что беременна от Игоря. Игорь все отрицает, но Юля не знает, кому верить. Она хочет уйти, но Игорь просит ее остаться и уходит из дома сам. Место Игоря занимает Надежда Анатольевна, заявив Юле, что квартира Игоря ей не достанется. Юля в отчаянии. Она собирает вещи и ночует в больнице, где ее встречает Елена. Елена признается, что никакой беременности нет, что она подмешала Игорю снотворное, чтобы он остался ночевать. Узнав правду, Юля бросается в объятия Игоря. Игорь возвращается к Юле, жизнь налаживается. Проходит время и случается новая неприятность – к Игорю приходит мать и рассказывает, что Елена выгнала ее из квартиры, которую она отписала внуку по дарственной. У Надежды Анатольевны случается сердечный приступ, и ее увозят в больницу. Навещая мать, Игорь и Юля встречают Елену. Она управляет машиной Игоря, одета с иголочки и довольна жизнью. Елена открывает Юле настоящую правду – Игорь заплатил ей, за ту историю, которую она рассказала Юле. Елена хвастается машиной, квартирой и деньгами. Юля в шоке – Игорь снова обманул ее. Игорь просит Юлю понять его – ведь он ее хотел уберечь от переживаний. Юля собирается уехать домой, но тут выписывают Надежду Анатольевну. После разговора с будущей свекровью Юля меняет свое решение и остается. Надежда Анатольевна уезжает в санаторий. Игорь предъявляет Юле свидетельство о разводе и предлагает ей стать его женой.



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