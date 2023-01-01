Почти вторая жена. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Почти вторая жена. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Почти вторая жена. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство29 мин16+

Сюжет

Юля и Игорь живут в ожидании развода, который не спешит давать первая жена Игоря – Елена. Однажды вечером Елена заявляется к ним домой и уводит Игоря, под предлогом срочных проблем с сыном. Игорь возвращается только под утро сильно пьяным. Юля терзается сомнениями, которые всячески провоцирует мать Игоря – Надежда Анатольевна, вставшая на сторону законной невестки, матери ее единственного внука. Юля устраивается на работу в больницу, где сталкивается с Еленой, которая оказывается ее начальницей и сразу же обещает «небо в алмазах». Игорь просит Юлю поберечь нервы и уйти из больницы, но она не хочет уступать Елене. В то же время Юля пытается наладить отношения с Надеждой Анатольевной, но та настроена враждебно, и менять своего мнения не собирается. А вот Елена, наоборот, вдруг предлагает Юле и Игорю забыть старые обиды и дружить домами. Юля не верит в столь чудесное изменение и оказывается права – Елена преподносит Юле и Игорю сюрприз – заявляет, что беременна от Игоря. Игорь все отрицает, но Юля не знает, кому верить. Она хочет уйти, но Игорь просит ее остаться и уходит из дома сам. Место Игоря занимает Надежда Анатольевна, заявив Юле, что квартира Игоря ей не достанется. Юля в отчаянии. Она собирает вещи и ночует в больнице, где ее встречает Елена. Елена признается, что никакой беременности нет, что она подмешала Игорю снотворное, чтобы он остался ночевать. Узнав правду, Юля бросается в объятия Игоря. Игорь возвращается к Юле, жизнь налаживается. Проходит время и случается новая неприятность – к Игорю приходит мать и рассказывает, что Елена выгнала ее из квартиры, которую она отписала внуку по дарственной. У Надежды Анатольевны случается сердечный приступ, и ее увозят в больницу. Навещая мать, Игорь и Юля встречают Елену. Она управляет машиной Игоря, одета с иголочки и довольна жизнью. Елена открывает Юле настоящую правду – Игорь заплатил ей, за ту историю, которую она рассказала Юле. Елена хвастается машиной, квартирой и деньгами. Юля в шоке – Игорь снова обманул ее. Игорь просит Юлю понять его – ведь он ее хотел уберечь от переживаний. Юля собирается уехать домой, но тут выписывают Надежду Анатольевну. После разговора с будущей свекровью Юля меняет свое решение и остается. Надежда Анатольевна уезжает в санаторий. Игорь предъявляет Юле свидетельство о разводе и предлагает ей стать его женой.

Почти вторая жена слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг