Почему русалка плачет. Холли Вебб
Wink
Аудиокниги
Почему русалка плачет. Холли Вебб

Почему русалка плачет. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

6.92020, Аудиокнига
Детская литература, Детективы110 мин12+

Сюжет

Мейзи ничего не понимает в кораблях, но этот ей понравился. У него красивая резная скульптура на носу – фигура русалки. А если приглядеться, то кажется, что русалка плачет: капли смолы застыли на щеках. Прекрасное судно, но девочку смущает только одно – папа недавно написал ей, что утонул корабль, на котором он начинал свою службу. И отличительной чертой этого судна была плачущая русалка…

Почему русалка плачет слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг