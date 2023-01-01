Почему русалка плачет. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мейзи ничего не понимает в кораблях, но этот ей понравился. У него красивая резная скульптура на носу – фигура русалки. А если приглядеться, то кажется, что русалка плачет: капли смолы застыли на щеках. Прекрасное судно, но девочку смущает только одно – папа недавно написал ей, что утонул кораб�ль, на котором он начинал свою службу. И отличительной чертой этого судна была плачущая русалка…



Почему русалка плачет слушать на видеосервисе Wink.