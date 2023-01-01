Почему мы ссоримся с любимыми и как построить здоровые отношения без обид. Викран Сентис (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

В отношениях с партнером маленькое недопонимание может превратиться в большие проблемы, а неосторожно сказанное слово – послужить поводом для обиды, ревности или разочарования. Психотерапевт Викран Сентис уже 30 лет работает с семейными парами и умеет определять причины конфликтов между супругами. Он считает, что люди слишком часто верят мифам, которые побуждают их ожидать от партнеров слишком многого. Из этой аудиокниги вы узнаете, как взглянуть на себя и партнера без розовых очков, научиться слышать друг друга и избегать ненужных ссор. А главное – вы сможете выстроить крепкие, гармоничные отношения, в которых ценятся взаимоуважение, поддержка и, конечно, любовь.



Почему мы ссоримся с любимыми и как построить здоровые отношения без обид слушать на видеосервисе Wink.