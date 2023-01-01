Почему люди врут? Психология лжи. Ж. Дюпра (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сущность лжи и обмана и морально-психологические аспекты этих явлений интересовали еще античных философов, начиная с Платона и Аристотеля. В современном обществе теоретические и практические аспекты проблем, связанных с манипуляциями, мошенничеством, введением в заблуждение, способами внушения неправды, являются предметом изучения юристов, философов, педагогов, психологов. Французский исследователь Ж.Дюпра определяет ложь как психосоциологический акт воздействия, при помощи которого пытаются внушить человеку «верование», не соответствующее истине. Внушение неправды может быть сознательным (продуманным, намеренным) и бессознательным и осуществляться не только как словесный акт, но и с помощью невербальных средств общения. Для студентов, психологов и всех, кого интересуют вопросы социальной психологии.



Почему люди врут? Психология лжи слушать на видеосервисе Wink.