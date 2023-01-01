Почему богатые становятся богаче. Роберт Кийосаки (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

Новинка от Роберта Кийосаки – автора бестселлера №1 среди книг о финансах и бизнесе «Богатый папа, бедный папа»! Что вам рассказывали о деньгах, когда вы учились в школе? Новая книга Роберта Кийосаки – о том, чего вам НЕ рассказывали. Из неё вы узнаете о настоящем финансовом образовании! Это не сладкая сказочка с непригодными для достойной жизни советами, а своего рода учебник для выпускников финансовой школы Богатого Папы. Если вы ищете новые идеи, способные обеспечить вам не только выживание, но и процветание в будущем, значит, вы нашли подходящую для себя книгу. Из этой аудиокниги вы узнаете, почему: –разрыв между богатыми и всеми остальными становится всё больше; –держатели сбережений по-прежнему проигрывают; –кредиты и налоги делают богатых еще богаче; –традиционное образование не дает шанс разбогатеть и только финансовое образование можно считать настоящими уроками жизни.



Почему богатые становятся богаче слушать на видеосервисе Wink.