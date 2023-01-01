Побочный эффект. Игорь Власов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что может быть общего у перспективного физика-ядерщика и малолетнего чернокожего карманника? Ничего. Пока в секретной лаборатории не происходит авария на ускорители элементарных частиц. Теперь новоиспеченному тандему предстоит в прямом смысле встать на пути у надвигающегося Армагедонна.



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