Побеждая страх. Путь внутренней силы. Вадим Дехтярь. Ключевые идеи книги
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Побеждая страх. Путь внутренней силы. Вадим Дехтярь. Ключевые идеи книги

Побеждая страх. Путь внутренней силы. Вадим Дехтярь. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Саморазвитие, Нон-фикшн28 мин16+

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Сюжет

Страх — явление древнее, как мир. Если верить древнегреческой мифологии, самим богам было присуще чувство страха. Даже всемогущий Зевс боялся богини ночи Никс! Древние философы много говорили о страхе. Например, Эпикур выделял три вида страха: перед богами, смертью и будущим, а Аристотель разделял страшное и чудовищное.
Современные люди не только не избавились от страхов, свойственных предкам, но и «обросли» новыми, большая часть из которых — надуманная! Эти страхи уже не спасают нам жизнь, сигнализируя о реальных угрозах, а, напротив, усложняют и отравляют наше существование. Узнать, откуда берутся страхи, как они выглядят и как их преодолеть, вы сможете из саммари «Побеждая страх. Путь внутренней силы».

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