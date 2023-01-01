Побег. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Побег. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Побег. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

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О книге

Светлана Назаренко готовилась к свадьбе с Денисом, уже купила белоснежное платье для торжества. Но свадьбе не суждено было состояться, у Дениса обнаружили злокачественную опухоль. Светлана старалась поддерживать жениха, однако неожиданно поймала себя на том, что испытывает то ли отвращение к нему, то ли страх. Она стала реже бывать дома, пропадая на работе. В одном коллективе с ней трудилась Анна, бывшая девушка Дениса, с которой он порвал, встретив Светлану. Случайно Анна узнала о том, что происходит с Денисом. В это время из другого города приехала мать Дениса Татьяна Васильевна. Все жалели больного и считали, что Светлана слабо поддерживает своего жениха. А, между тем, Светлана все чаще ловила себя на том, что не может находиться рядом с Денисом. Как-то, поругавшись с Татьяной Васильевной, Светлана собрала вещи и переехала. Вскоре она узнала, что беременна. Догадавшись, Анна посоветовала ей избавиться от ребенка. Светлана согласилась и назначила дату аборта. Но по дороге в медицинский центр она поняла, что страх перед болезнью заставил ее отказаться от Дениса. Светлана решила сохранить беременность, независимо от того простит ее Денис или нет. Узнав о беременности, Татьяна Васильевна поддержала Светлану. А Денис простил ее слабость. Светлана научилась быть сильной и стала опорой для своего жениха.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
30 мин / 00:30

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