Победить с помощью инноваций: Практическое руководство по управлению организационными изменениями и обновлениями. Майкл Ташмен,Чарльз О'Райли III (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Почему организации часто останавливаются в своем развитии, и как руководители могут помочь им приспособиться к переменам? Авторы – профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Ташмен и профессор высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Чарльз О’Райли – в течение 30 лет изучают эту проблему и делятся результатами исследований. В аудиокниге изложена концепция универсальных организаций – компаний, которые способны выполнять два несовместимых дела одновременно. Успешно управляя уже существующим бизнесом и пробуя новые виды деятельности, они способны одинаково эффективно конкурировать как на зрелом, так и на зарождающемся рынках. В качестве примеров авторы приводят опыт компаний IBM, Novartis, Amazon, Fujifilm и многих других. © Harvard Business School Publishing Corporation, 1997, 2002. Опубликовано по лицензии Harvard Business Review Press при содействии Агентства Александра Корженевского, Россия © Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР», 2014 (р) ИП Кувшинчиков, 2014



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