WinkАудиокнигиПо ту сторону порядка. Еще 12 правил для жизни. Джордан Питерсон. Ключевые идеи книги
По ту сторону порядка. Еще 12 правил для жизни. Джордан Питерсон. Ключевые идеи книги (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология55 мин16+
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Сюжет
Джордана Питерсона называют адептом традиционных взглядов и борцом с новыми правилами толерантности, гендерного разнообразия и морального релятивизма. Однако этот смелый пророк с горящим взором, щедро цитирующий Библию, вовсе не религиозный фанатик, а ученый, профессор Университета Торонто, клинический психолог, философ и религиовед. Когда такой человек формулирует правила полноценной и счастливой жизни, его книги расходятся миллионными тиражами. Перед вами — новинка, которая формирует новые принципы осмысления реальности, новое мировоззрение, и имеет все шансы потрясти мир.
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