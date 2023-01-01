По ту сторону порядка. Еще 12 правил для жизни. Джордан Питерсон. Ключевые идеи книги (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Джордана Питерсона называют адептом традиционных взглядов и борцом с новыми правилами толерантности, гендерного разнообразия и морального релятивизма. Однако этот смелый пророк с горящим взором, щедро цитирующий Библию, вовсе не религиозный фанатик, а ученый, профессор Университета Торонто, клинический психолог, философ и религиовед. Когда такой человек формулирует правила полноценной и счастливой жизни, его книги расходятся миллионными тиражами. Перед вами — новинка, которая формирует новые принципы осмысления реальности, новое мировоззрение, и имеет все шансы потрясти мир.



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