По ту сторону добра и зла: Прелюдия к философии будущего. Фридрих Ницше (книга, 2020) слушать онлайн

В работе «ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА» [1886] Ницше подводит философские итоги предшествующей человеческой истории и с удивительной проницательностью предсказывает важнейшие социальные и духовные коллизии XX века: тоталитаризм, «восстание масс» и борьбу за мировое господство, распад европейской духовности и девальвацию всех ценностей. Ницше считает, что избежать катастрофических процессов будущего можно лишь при радикальной переоценке всех европейских идеалов и европейской морали в целом. Для этого необходимо возвыситься над «моралью рабов», стать по ту сторону добра и зла… Работа Ницше «По ту сторону добра и зла» включена в программу подготовки студентов философских вузов.



По ту сторону добра и зла: Прелюдия к философии будущего слушать на видеосервисе Wink.