По своим правилам. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Риэлтору Милане Васильевой было тридцать лет, но ей никак не удавалось устроить личную жизнь. Она год встречалась с Андреем, но он от нее ушел. Андрею не понравилось, что она отказалась к нему переехать, не оформив отношения. Милана и ее мать Валентина Петровна считали, что без штампа в паспорте семьи не будет. Вскоре после этого Милана встретила свою сестру Полину, которая шесть лет назад ушла из дома и жила самостоятельно. Она ей позавидовала, ведь у младшей сестры был свой дом, ребенок и успешная карьера, а у нее – ничего. Полина посоветовала сестре жить, следуя своим правилам, а не оглядываться на мать, но Милану это обидело. Она во всем доверяла матери, которая хорошо разбиралась в людях. Однажды Валентина Петровна узнала, что Милана подбирает квартиру для модного стилиста Романа Щербакова. Она уговорила дочь пригласить его к ним на обед. Милана симпатизировала Роману, но Валентине Петровне он категорически не понравился. Ведь он развелся с женой из-за тещи. Однако Милана начала с ним встречаться вопреки воле матери. Однажды Валентина Петровна застала дочь и Романа в постели и устроила скандал. Милане пришлось прервать их отношения, потому, что было стыдно за поведение матери. Через некоторое время Валентина Петровна уехала на отдых за границу. Оставшись одна, Милана поняла, что все эти годы жила интересами матери и возобновила отношения с Романом. Теперь она поняла, о чем говорила Полина, и почему она ушла из дома. После возвращения матери, Милана вновь ощутила ее давление. После очередной стычки Валентины Петровны с Романом, она объяснила, что мать полностью контролирует ее жизнь, но Милана больше этого не потерпит. Неожиданно ей позвонила Полина, нужно было подобрать помещение под филиал ее фирмы. После деловой встречи Милана уговорила Полину навестить мать. Мать и сестры помирились и простили друг друга. В это время Милане позвонил Роман. Он пригласил ее и Валентину Петровну в свой салон на мастер-класс французского визажиста.



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