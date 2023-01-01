По страницам «Всемирного следопыта» в исполнении Дмитрия Быкова + Лекция Быкова Д.. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В сборник «По страницам „Всемирного следопыта“ включено несколько фантастических и приключенческих рассказов, напечатанных в этом известном журнале во второй половине 20-х годов прошлого века. Читает их писатель и литературовед Дмитрий Быков. А в завершающей аудиокнигу лекции он рассказывает о самом журнале, о том времени и о неожиданной догадке-открытии, сделанной при подготовке этого издания.



По страницам «Всемирного следопыта» в исполнении Дмитрия Быкова + Лекция Быкова Д слушать на видеосервисе Wink.