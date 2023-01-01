По соседству со страстью. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Ольга Микулина имела счастливую семью, хорошую работу, и, наконец, приобрела отдельную от родителей квартиру. Однако неприятной неожиданностью стало то, что их ближайшим соседом оказался Юрий Тихеев, человек, который всю жизнь был ее «тайной». В 17 лет на первом курсе Ольга сделала аборт от Тихеева, которому родители запретили на ней жениться и перевели в другой институт. На втором курсе Ольга из мести вышла замуж за Микулина. Потом произошло чудо – она полюбила мужа, у них вырос хороший сын. А теперь ей предстояло постоянно общаться с Тихеевым – новым приятелем мужа. Поначалу Ольга заняла жесткую позицию – ты меня предал – и до свиданья. Но старая боль дала о себе знать, к тому же Тихеев, наоборот, был склонен к активному сближению. Навязанная родителями «богатая жена» давно стала чужой, сын учился в Англии, поговорить больше не с кем, а Ольга за прошедшие годы превратилась в настоящую красавицу, умную и сильную. Тихеев начал ухаживать, и постепенно Ольга начала сдаваться: ее раздирали противоречивые чувства. Жизнь Ольги шла, вроде бы, своим чередом: сын Дима занял второе место на всероссийской олимпиаде по истории, муж Леша предложил родить второго ребенка. Но был один день, когда муж находился в командировке, а в квартиру привезли новый диван для сына. Чтобы передвинуть диван на нужное место, Ольга обратилась за помощью к соседу. Спустя несколько минут она изменила мужу. В ужасе от собственной измены, Ольга оттолкнула Тихеева, поняв, что после «отмщения» от былой любви не осталось и следа, и ушла из дома. Она объяснилась с вернувшимся мужем, доверия сына тоже не теряла, они поддерживали отношения. Только Ольга – максималистка и, даже если муж простит ее, она сама вряд ли когда-нибудь сможет себя простить.



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