По следам полка Игорева. Станислав Росовецкий (книга, 2020) слушать онлайн

Поздней весной 1185 года возглавляемый князем Игорем полк, в который сведены дружины Северской Руси, уходит в набег на половцев. Игорь-князь во злат стремень вступает. В чистое он поле выезжает. Но в степи русских ждет гибель… Кто виноват в разгроме крупного и отлично подготовленного войска? Ошибк�а полководца или чье-то предательство? Киевский князь поручает своему лучшему мечнику, седому ветерану Хотену, собрать из отборных воинов разведывательный отряд и отправится с ним в глубокий рейд, чтобы выяснить причины поражения. К каким разоблачениям может привести поход разведгруппы в самое сердце вражеской земли, по следам полка Игорева?



По следам полка Игорева слушать на видеосервисе Wink.