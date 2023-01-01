По-русски – без акцента! Корректировочный курс русской фонетики и интонации для говорящих на корейском языке. О. Короткова (книга, 2020) слушать онлайн

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Аудиоприложение к книге По-русски – без акцента! Корректировочный курс русской фонетики и интонации для говорящих на корейском языке Пособие предназначено для иностранных учащихся – носителей корейского языка, прошедших вводно-фонетический курс. В пособии представлен материал для работы над отдельными звуками, ритмикой слова, интонацией. Курс создан на основе сопоставительного анализа фонетических систем русского и корейского языков. Он рассчитан на 34 часа аудиторных занятий и включает 17 лабораторных работ, содержание которых составляют различные упражнения, направленные на корректировку произносительных навыков. Ко многим заданиям даются ключи. В методических комментариях содержатся рекомендации по устранению ошибок (комментарии и формулировки заданий переведены на корейский язык). (CD прилагается только к печатному изданию.)



По-русски – без акцента! Корректировочный курс русской фонетики и интонации для говорящих на корейском языке слушать на видеосервисе Wink.