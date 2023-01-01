По-русски – без акцента! Корректировочный курс русской фонетики и интонации для говорящих на китайском языке. О. Короткова (книга, 2020) слушать онлайн

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Аудиоприложение к книге По-русски – без акцента! Корректировочный курс русской фонетики и интонации для говорящих на китайском языке Пособие предназначено для иностранных учащихся – носителей китайского языка, прошедших вводно-фонетический курс. В нем представлен материал для работы над отдельными звуками, ритмикой слова, интонацией. Курс создан на основе сопоставительного анализа фонетических систем русского и китайского языков. Он рассчитан на 34 часа аудиторных занятий и включает 17 лабораторных работ. Ко многим заданиям даются ключи. Даются рекомендации по устранению ошибок. Комментарии и формулировки заданий переведены на китайский язык. (CD прилагается только к печатному изданию.)



По-русски – без акцента! Корректировочный курс русской фонетики и интонации для говорящих на китайском языке слушать на видеосервисе Wink.