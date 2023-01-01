По приказу сердца. Екатерина Шерив
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По приказу сердца. Екатерина Шерив

По приказу сердца. Екатерина Шерив (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Любовные романы16+

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Сюжет

Кира, скромная студентка факультета ландшафтного дизайна, устраивается служанкой в дом Игоря Янковского, женатого многодетного бизнесмена. Они влюбляются друг в друга с первого взгляда. Хотя и Игорь не готов менять свою жизнь, чувства оказываются сильнее обстоятельств и влюблённые начинают тайно встречаться. Понимая, что Игорь никогда не будет полностью принадлежать ей, Кира решает родить от него ребёнка, а потом исчезнуть из его жизни. Когда ей это удаётся, она встречает Диму, целеустремлённого парня из обеспеченной семьи, с которым они дружили во время учёбы. Сначала он помогает Кире спрятаться от Игоря, а потом предлагает выйти за него замуж и даже признать её ребёнка своим. Но сможет ли Кира согласиться на тихое семейное счастье после того как узнала, что такое настоящие чувства.

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