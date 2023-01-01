По поводу «Отцов и детей». Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«…дело было в августе месяце 1860 года, когда мне пришла в голову первая мысль „Отцов и детей“, этой повести, по милости которой прекратилось – и, кажется, навсегда – благосклонное расположение ко мне русского молодого поколения. Не однажды слышал я и читал в критических статьях, что я в моих п�роизведениях „отправляюсь от идеи“ или „провожу идею“ иные меня за это хвалили, другие, напротив, порицали с своей стороны, я должен сознаться, что никогда не покушался „создавать образ“, если не имел исходною точкою не идею, а живое лицо, к которому постепенно примешивались и прикладывались подходящие элементы…»



По поводу «Отцов и детей» слушать на видеосервисе Wink.