По поводу «Крейцеровой сонаты». Николай Лесков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Хоронили Федора Михайловича Достоевского. День был суровый и пасмурный. Я в этот день был нездоров и с большим над собою усилием проводил гроб до ворот Невского монастыря. В воротах произошла большая давка. В тесноте раздались стоны и крики. Драматург Аверкиев показался на возвышении над тол�пою и что-то кричал. Голос у него был громкий, но разобрать слов было невозможно…»



По поводу «Крейцеровой сонаты» слушать на видеосервисе Wink.